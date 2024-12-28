الحوثيون: أسقطنا مسيّرة أميركية هي الثالثة عشر من نوعها في أجواء محافظة البيضاء

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "انصار الله" العميد يحيى سريع إن "الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أميركية من نوع (MQ_9)، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع". وذكر العميد سريع بانه "تعد هذه الطائرة هي الثالثة عشر التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا وأنها مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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