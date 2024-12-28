تراجع القوات الاسرائيلية من القنطرة باتجاه الطيبة وتمركز قوة للجيش واليونيفيل عند مدخلها الشرقي

اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى تراجع القوات الاسرائيلية من القنطرة باتجاه الطيبة، وتمركز قوة للجيش اللبناني واليونيفيل عند مدخلها الشرقي.

ولفت الى ان تمركز الجيش اللبناني عند مدخل القنطرة شجع بعض العائلات على البقاء بعد حركة نزوح شهدتها البلدة.