اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى تراجع القوات الاسرائيلية من القنطرة باتجاه الطيبة، وتمركز قوة للجيش اللبناني واليونيفيل عند مدخلها الشرقي.
ولفت الى ان تمركز الجيش اللبناني عند مدخل القنطرة شجع بعض العائلات على البقاء بعد حركة نزوح شهدتها البلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع القوات الاسرائيلية من القنطرة باتجاه الطيبة وتمركز قوة للجيش واليونيفيل عند مدخلها الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.