174 قتيلا من أصل 181 راكبًا.. حصيلة ضحايا طائرة كوريا الجنوبية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة في مطار بكوريا الجنوبية إلى 174 قتيلًا، بحسب ما ذكره مسؤولون في فرق الإطفاء.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو إير"، التي كانت تحمل على متنها 181 شخصا، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول.

قالت السلطات الكورية الجنوبية إن حريقًا اندلع في طائرة كانت تقل 181 شخصًا بعد انحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار خرساني في مطار موآن الدولي الواقع جنوب غرب سيئول، صباح اليوم الأحد. ويُعتقد أن الحادث أسفر عن مقتل معظم الركاب، باستثناء شخصين تم إنقاذهما، بحسب وكالة "يونهاب".



وقع الحادث في تمام الساعة 9:07 صباحًا، عندما انحرفت طائرة جيجو إير أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في المطار الواقع في بلدة موآن، التي تبعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سيئول.

إنقاذ شخصين



وأفادت فرق الإطفاء بأنه من المحتمل أن جميع الركاب لقوا حتفهم باستثناء الشخصين الناجين، وأشارت إلى أن عمليات البحث لاستخراج الجثث قد بدأت. وقد أكدت السلطات مقتل 120 شخصًا حتى الآن.



وقال مسؤول في السلطات إن الركاب تعرضوا للطرد من الطائرة بعد اصطدامها بالجدار، وأن فرص نجاتهم كانت ضئيلة للغاية. كما أضاف أن الطائرة تعرضت لتدمير شبه كامل، مما صعب التعرف على هويات الضحايا، وأكد أن عملية انتشال الجثث ما زالت جارية.



تم إنقاذ امرأتين من أفراد الطاقم في وقت لاحق من الحادث، وهما تتلقيان العلاج في مستشفى بمدينة موكبو.



كانت الطائرة في طريقها من بانكوك إلى سيئول، وعلى متنها 181 شخصًا، بينهم ستة من أفراد الطاقم، وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.

عطل بعجلات الهبوط



أظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها محطات التلفزيون المحلية محاولة الطائرة الهبوط دون استخدام العجلات، مما أدى إلى انحرافها عن المدرج واصطدامها بالجدار الخرساني قبل انفجارها واشتغال النيران فيها. وقد دُمرت الطائرة بشكل شبه كامل نتيجة الانفجار.



يشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب اصطدامها بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأت التحقيقات في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

