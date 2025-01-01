شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي جلسات 2024 على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع في ختام آخر جلسات عام 2024. وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول منخفضًا بنسبة 0.43%، ليصل إلى 5881 نقطة عند الإغلاق.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.07%، لينهي تعاملات العام 2024 عند 42544 نقطة. انخفاض ناسداك كما انخفض المؤشر ناسداك بنحو 0.90%، مسجلًا 19310 نقاط في نهاية آخر جلسات تداولات العام.

وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي بلغت نحو 23%.

وأضاف المؤشر داو جونز ما يقرب من 13% في عام 2024، في حين حقق المؤشر ناسداك مكاسب بلغت 29%.