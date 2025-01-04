شكرا لقرائتكم خبر عن قبل سن الـ60.. نصائح لحماية كبار السن من الأزمات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

تزداد حالات الإصابة بالنوبات القلبية خلال فصل الشتاء لأن القلب يعمل بجهد أكبر للحفاظ على دفء الجسم ، كما يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى زيادة كثافة الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم .

ترتفع حالات الإصابة بالنوبات القلبية في فصل الشتاء، كما أصبحت شائعة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، ولذا يقدم طبيب القلب في مستشفى ماونت سيناي، إيفان إس ليفين، نصائح للوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية قبل سن الستين، ومنها:

-الإقلاع عن عادة التدخين

التدخين هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب.، ولذا المدخنين أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بحوالي مرتين من غير المدخنين لأن التدخين يضر بالأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم ويقلل الأكسجين في الدم.

-تجنب المشروبات السكرية

توصلت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تي إتش تشان في وقت سابق من هذا العام إلى أن المشروبات المحلاة بالسكر تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بغض النظر عن مقدار التمارين الرياضية التي تمارسها، ويمكن أن تساهم هذه المشروبات في ارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول.

-ابتعد عن الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة عادة على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية والملح، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، ولذا يعني ارتفاع خطر الإصابة بقصور القلب.

-ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا

تعمل التمارين الرياضية على تقوية عضلة القلب ، مما يجعلها أكثر كفاءة في ضخ الدم، وتخفض الكولسترول وتساهم في إنقاص الوزن، ووفقًا لإرشادات النشاط البدني للأمريكيين ، يجب على البالغين أن يهدفوا إلى 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط ​​الشدة ويومين من تقوية العضلات في الأسبوع.

-تخلص من التوتر

يمكن لهرمونات التوتر مثل الكورتيزول أن ترفع ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول، مما يضع ضغطًا على القلب، ويمكن أن يؤدي التوتر أيضًا إلى أنشطة غير صحية مثل التدخين والإفراط في تناول الوجبات السريعة - يقترح ليفين الاستماع إلى الموسيقى الهادئة بدلاً من ذلك.

