شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يدعو إلى سياسة اقتصادية "أكثر استباقية" في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تنفيذ سياسة أكثر "استباقية" في مجال الاقتصاد الكلي سنة 2025، خلال احتفال رسمي بمناسبة رأس السنة، وفقما كشفت وسائل إعلام رسمية.

وأفاد التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" بأن الرئيس الصيني قال للجنة الوطنية التابعة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني: "ينبغي لنا تعميق الإصلاح وتطوير الانفتاح على مستوى عالٍ، وتحسين تنسيق التنمية والأمن وتنفيذ سياسات أكثر استباقية وفعالية في مجال الاقتصاد الكلي".

وأضاف: "لا بدّ من الحفاظ على الخط التوجيهي العام للاستقرار مع السعي إلى التقدم، وتسريع اعتماد نموذج تنمية جديد".

تدابير قوية لدعم النمو

سعت الصين هذه السنة إلى الخروج من ركود اقتصادي تفاقم بفعل أزمة السوق العقارية، وانخفاض الاستهلاك، وتضخم الدين العام.

وخلال الأشهر الأخيرة، كشفت بكين عن سلسلة من التدابير القوية بهدف دعم النمو، لا سيما عبر خفض معدلات الفائدة، وإلغاء القيود المفروضة على شراء المساكن، وتخفيف عبء الدين على الحكومات المحلية.



غير أن خبراء اقتصاديين يرون أنه من الضروري اعتماد تدابير إنعاش ميزاني أكثر استهدافًا للاستهلاك المحلي لصون نمو الاقتصاد الصيني.

توقعات نمو الاقتصاد الصيني

تسعى بكين هذه السنة إلى تحقيق نمو بنحو 5% في الناتج المحلي الإجمالي، وأعربت السلطات عن ثقتها ببلوغ هذا الهدف، لكن اقتصاديين كثيرين يشككون في قابلية تحقيقه.

وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء، إن "الإنتاجية قيد التطور، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5%".

ويتوقع صندوق النقد الدولي من جهته نموًا للاقتصاد الصيني بنسبة 4,8% هذه السنة، و4,5% السنة المقبلة.