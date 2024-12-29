بعد يوم من إطلاقه.. “لعبة الحبار” بموسمه الثاني يتصدّر “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتل الموسم الثاني من المسلسل الكوري “لعبة الحبار” (Squid Game) المرتبة الأولى على المخطط العالمي لأفضل العروض التلفزيونية المتاحة على منصة “نتفليكس”، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاقه، وفقاً للبيانات التي شاركتها وسائل إعلام كورية.

وتصدّر الموسم الثاني من “لعبة الحبار” قائمة “FlixPatrol”، وهو موقع لتحليلات البث العالمية لأفضل البرامج التلفزيونية على “نتفليكس” وغيرها، يوم الجمعة، بعد إصداره في اليوم السابق.

ومن بين 93 دولة جمعها موقع “FlixPatrol”، كان المسلسل الكوري الأكثر مشاهدة على خدمة البث في 92 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك وبريطانيا وهونغ كونغ، فيما احتل المركز الثاني في نيوزيلندا فقط.

وتدور أحداث الموسم الجديد حول بطل المسلسل “جي هون” (لي جونغ جاي) الذي يتخلّى عن خططه للمغادرة إلى الولايات المتحدة بعد فوزه في المسابقة القاتلة. وبدلاً من ذلك، يعود إلى كوريا بمهمة ثابتة: إنهاء الألعاب القاتلة إلى الأبد.

وفي 9 كانون الأوّل (ديسمبر)، حظي عشاق السلسلة الشهيرة “لعبة الحبار” على فرصة لتجربة مواقع تصوير المسلسل، في حدث استمرّ ليوم واحد في “قبة دونغدايمون للتصميم”، في سيول.

وشارك حساب “نتفليكس” عبر “إنستغرام” مجموعة من الصور لطاقم “لعبة الحبار” في العرض الأول من الموسم الثاني، أرفقها بتعليق: “طاقم “لعبة الحبار” يبدو مذهلاً في العرض الأول للموسم الثاني في سيول”.

يُذكر أن الموسم الأول من فيلم الإثارة الكوري حقق نجاحاً كبيراً في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” الـ79 عام 2022، حيث حصل على ثلاثة ترشيحات: “أفضل دراما تلفزيونية” و”أفضل ممثل” لـ لي جونغ جاي و”أفضل ممثل مساعد” لـ أوه يونغ سو.