محتوى جنسي وعنف.. غرامات على “عائلة شاكر باشا” و”البراعم الحمراء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فرضت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا غرامات على مسلسلي “البراعم الحمراء” و”عائلة شاكر باشا”، إثر مراجعة للمحتوى الذي اعتُبر “غير مناسب لمعايير البثّ”.

وتمّ فرض غرامة إدارية بنسبة 3 في المئة على المسلسلين اللذين يعرضان على قناة “NOW TV”.

أما سبب فرض الغرامة على مسلسل “عائلة شاكر باشا”، فيعود إلى وجود عناصر تحتوي على طابع جنسي، مثل مشاهدة الأطفال لصور نساء عاريات، والتحدّث عمّا رأوه، فيما وجبت الغرامة على “البراعم الحمراء” بسبب مشاهد العنف، وذلك استناداً إلى المادة التي تنصّ في القانون ذي الرقم 6112 على أنه “لا يجوز أن تكون خدمات البثّ تشجّع على العنف أو تعزز من تقبله”.

يُذكر أنّ مسلسل “عائلة شاكر باشا” سلك طريقاً متعثّراً منذ انطلاقته، بدأت بدعوى قضائية رفعها أحفاد شاكر باشا ضد صنّاع المسلسل، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى، إذ اعتبروا أنّ المسلسل يشكّل انتهاكاً لحياتهم العائلية الخاصة، وأن فريق العمل لم يحصل على إذن مسبق لتجسيد حياة شاكر باشا في عمل فنيّ. وانتهى النزاع على القضية بإصدار النيابة العامة قراراً بإسقاط القضية وعدم فتح التحقيق ضد صناع المسلسل.

كذلك اندلع حريق في داخل القصر الذي تصوّر فيه أحداث المسلسل التركي، مما حوّل هذا الموقع إلى رماد، فيما أعلنت الشركة المنتجة فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الحريق.

وبسبب قصة المسلسل التي حازت على اهتمام الجمهور العربي، أعلنت “شاهد” عن عرض المسلسل مدبلجاً عبر منصّتها قريباً.

يُذكر أنّ عدداً من المسلسلات التركية شهدت منعاً وغرامة في الأسابيع الماضية، حيث اتخذت الهيئة قراراً بوقف عرض 4 مسلسلات تلفزيونية لمدة أسبوعين وتغريمها مالياً بنسبة 3 في المئة من العائدات، وهي: “الشوارع الخلفية” (Arka Sokaklar)، “المشردون” (Sahipsizler)، “المتوحش” (Yabani)، “العبقري” (Deha). وأوضحت الهيئة بأن العقوبات جاءت بسبب مشاهد تضمنت العنف ضد المرأة ومحتوى يخالف القيم الوطنية والمعنوية.