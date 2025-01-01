شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ودعت منى زكى العام الحالى واستقبلت العام الجديد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة منى زكى على توديع عام 2024 والاحتفال باستقبال العام الجديد بكلمات نشرتها عبر استوري لها بموقع إنستجرام منذ قليل، والتي جاءت كالتالي: "كانت سنة مليئة بالنعم فاللهم لك الحمد دائماً وأبداً".



بوست مني زكي

وسبق ودعمت النجمة منى زكي، المكرمة المصرية والعربية بمهرجان البحر الأحمر في دورته السابقة، الممثلة مريم شريف بطلة الفيلم المصري سنو وايت والذي شارك في المهرجان، حيث نشرت منى زكي عددا من الصور التي جمعتها بمريم الشريف، فيما نشرت أيضا مقابلات أجرتها مريم تتحدث فيها من بطولة الفيلم والذي يتناول حياة فتاة من قصار القامة.

مريم شريف، هي دكتورة صيدلانية درست في الجامعة الألمانية في برلين، وأقنعتها المخرجة تغريد أبو الحسن بالمشاركة في بطولة الفيلم والذي يتناول قصة إيمان فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية.

ومن جانبها قالت مريم شريف لـ"الخليج 365"، إن المخرجة تغريد أبو الحسن عرضت عليها المشاركة في الفيلم وهي تدرس في برلين، وأنها وجدت أن الشخصية التي تقدمها شخصية مهمة وأحبت المشاركة في العمل.

وأضافت مريم شريف أن العمل هو التجربة الأولى لها في السينما بالأفلام الروائية الطويلة، حيث شاركت من قبل في فيلم قصير مع المخرجة تغريد أبو الحسن.

وأوضحت مريم شريف، أن التماس بين شخصيتها الحقيقية وشخصية إيمان التي تلعبها في الفيلم، بأنهما يعيشا نفس الظروف وأن بعض الأعمال الفنية للاسف أرست للتنمر على قصار القامة.

الفيلم المصري سنو وايت شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويُعد الفيلم الأول عالميًا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط فيها الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.