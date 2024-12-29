مي كساب تعود للدراما الرمضانية بـ”نون النسوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان النجمة مي كساب في أكثر من مناسبة عدم مشاركتها في دراما رمضان المقبل بعد انتهاء دورها في مسلسل “العتاولة” بالجزء الأول وأنها لن تتواجد في الجزء الثاني.

علمت “لها” أن كساب لحقت بقطار الدراما الرمضانية في آخر محطة له حيث تعاقدت مؤخراً على مسلسل مكون من 15 حلقة ليذاع في رمضان المقبل، المسلسل بعنوان “نون النسوة”، وهو اسم مؤقت، وتدور أحداثه حول علاقة فتاتين ويجري حالياً البحث عن البطلة الثانية التي تشارك مي كساب البطولة، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ويجرى المخرج إبراهيم فخر جلسات عمل مع الشركة المنتجة للمسلسل للاستقرار على البطلة الثانية أمام مي كساب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة.

كانت مي كساب قد حققت نجاحًا كبيراً في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة”، وشاركها في بطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي وزينة، ومصطفى أبو سريع ونهى عابدين وهدى الإتربي وغيرهم.