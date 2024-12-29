شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تتجه لاعتماد استراتيجيتها الأشد صرامة حيال أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات مضادة

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تعتمد كوريا الشمالية استراتيجيتها "الأشد" صرامة حيال الولايات المتحدة، في ختام اجتماع للحزب الحاكم، حسبما أفادت الوكالة الرسمية الأحد.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنّ اجتماعا كبيرا لحزب العمّال برئاسة كيم جون أون، أُقيم من الإثنين إلى الجمعة، قبيل العام الجديد الذي عادة ما يلقي الزعيم الكوري الشمالي خطابا في مطلعه.وأضافت الوكالة في تقرير عن المناقشات، أنّ "الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر رجعية، وتعتبر معاداة الشيوعية سياسة دولة ثابتة".كذلك، انتقد الحزب العلاقات الآخذة في التقارب بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، معتبرا أنّ هؤلاء الشركاء الثلاثة أصبحوا "تكتلا عسكريا نوويا هدفه العدوان".وفي مواجهة هذا الوضع، "أوضح" كيم جون أون الاستراتيجية التي سيتمّ اعتمادها لتنفيذ "أشد الإجراءات المضادة للولايات المتحدة، والتي سيتمّ إطلاقها بطريقة عدائية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، من دون تقديم تفاصيل.وعادة ما يكون هذا النوع من المؤتمرات التي يعقدها حزب العمال، فضلا عن خطابات كيم أمام المسؤولين الكوريين الشماليين، بمثابة منصّة لبيونغ يانغ لإصدار إعلانات سياسية كبرى.وتعارض كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشدّة، كما تهاجم قادة كوريا الجنوبية بانتظام، متهمة إياهم بأنهم "دمى" في يد الأميركيين.