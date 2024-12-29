وفاة أوليفيا هاسي نجمة فيلم “روميو وجولييت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الممثلة البريطانية أوليفيا هاسي الجمعة عن 73 عاما، بحسب ما أعلنت عائلتها، بعد مسيرة حازت خلالها جائزة “غولدن غلوب” عن دورها في فيلم “روميو وجولييت” للمخرج فرانكو زيفيريلي عام 1968.

وقالت عائلتها في بيان نُشر عبر حسابها في انستغرام “كانت أوليفيا شخصا مميزا، أثّر لطفها وحكمتها في حياة كل مَن عرفها”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ويُذكر أن هاسي وُلدت في بوينس آيرس، وكان عمرها 15 عاما عندما أدّت ولينارد وايتنغ الذي كان يبلغ 16 عاما، دور العاشقين في فيلم زيفيرلي المقتبس من العمل الكلاسيكي لوليام شكسبير.

ونالت هاسي جائزة “غولدن غلوب” في فئة “نجمة العام الجديدة” عن أدائها، وشاركت لاحقا في فيلم الرعب “بلاك كريسماس” عام 1974، وفيلم “ديث أون ذي نايل” المقتبس من رواية لأغاتا كريستي عام 1978.