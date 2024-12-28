واللا: رئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هليفي أمر بالاستعداد لتوسيع الحرب في قطاع غزة وتعزيز القوات

اشار موقع "واللا" العبرية الى ان رئيس أركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هليفي أمر بالاستعداد لتوسيع الحرب في قطاع غزة وتعزيز القوات.

ونقل موقع "واللا" عن مصادر بهيئة الأركان الاسرائيلية الى ان جزء من وحدات الجيش الإسرائيلي تلقت أوامر بالاستعداد للانتقال إلى غزة، وذكرت بان هدف توسيع القتال في غزة هو زيادة الضغط العسكري على الفصائل في مواقع إضافية.

وفي السياق، اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان بان حكومة بنيامين نتانياهو تضحي بالاسرى والجنود بغزة ولا تريد إنهاء الحرب.