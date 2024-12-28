اشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر، الى اننا نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا. وفي السياق، ذكرت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية باننا "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه". موضحة بان الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر يسرائيل هيوم عن مصادر: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم ترامب منصبه رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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