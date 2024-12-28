الخارجية القطرية: رئيس الوزراء استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية

اشارت وزارة الخارجية القطرية الى ان رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية.
ولفتت الخارجية القطرية في بيان، الى ان لقاء رئيس الوزراء القطري مع وفد حماس استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، وذكرت بان محمد بن عبدالرحمن بحث مع وفد حماس سبل دفع المفاوضات لضمان الوصول لاتفاق واضح وشامل.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلت عن مصادر، بانه نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا.
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