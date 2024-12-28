أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله إسرائيل، مشيرا الى ان "صفارات الانذار دوت في مناطق عدة في جميع أنحاء إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وصفارات الإنذار دوت بمناطق عدة في جميع أنحاء إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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