شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم السبت 28-12-2024.. طن حديد عز يتجاوز 38 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الحديد اليوم السبت 28-12-2024 في الأسواق، رغم تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلًا نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38500 للطن، ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة، وحسب مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.



توقع تقرير لشركة حديد عز، أن يزيد استهلاك حديد التسليح في مصر بنسبة 5% في عام 2024 إلى 6.8 مليون طن مدفوعًا بالمضي في استكمال مشروعات البنية التحتية، وسداد مستحقات المقاولين، والاستئناف المتوقع لتصاريح البناء الجديدة، كما يتوقع أن يظل استهلاك الصلب المسطح مستقرًا عند 1.5 مليون طن في عام 2024، ويبدأ في الزيادة بعد ذلك.