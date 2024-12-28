شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2007 يدخل معسكراً مفتوحاً اليوم بمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، اليوم السبت، معسكرا مفتوحا ويستمر حتى يوم 3 يناير المقبل فى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وخاض منتخب 2007 معسكرا مفتوحا فى الفترة من 27 نوفمبر الماضى حتى 5 ديسمبر الجارى بمشروع الهدف، واختتمه بمباراة ودية أمام سقارة وفاز بها بخماسية نظيفة، كما خاض معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى أكتوبر الماضى ولعب خلاله 3 وديات مع منتخب روسيا فى اطار خطة الجهاز الفنى للاستعداد بقوة للتصفيات الأفريقية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا اعلاميا ود. أيمن فريد طبيبا ود. محمد محروس أخصائى علاج طبيعى وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.