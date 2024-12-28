شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف تطورات سعر الفراخ والبيض اليوم في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، آخر تطورات سعر الفراخ البيضاء فى الأسواق خلال التعاملات الأخيرة، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 70 إلى 71 جنيها، كما استقر سعر كرتونة البيض فوق 150 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو الفراخ البيضاء يصل للمستهلكين بين 80 إلى 85 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا فى بعض المحافظات.

وكشف استقرار أسعار البيض فى الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائى للمستهلكين.

وسجلت أسعار البيض البلدى تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلى 79 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.