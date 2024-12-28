شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، في وفاة رئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينغ.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ( السابق ) الدكتور مانموهان سينغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ( السابق ) الدكتور مانموهان سينغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ( السابق ) الدكتور مانموهان سينغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، في وفاة رئيس وزراء جمهورية الهند السابق مانموهان سينغ.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ( السابق ) الدكتور مانموهان سينغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".