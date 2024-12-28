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القيادة تعزي الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، في وفاة رئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينغ.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ( السابق ) الدكتور مانموهان سينغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، في وفاة رئيس وزراء جمهورية الهند السابق مانموهان سينغ.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ( السابق ) الدكتور مانموهان سينغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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