لقاء أخوي يجمع محمد بن سلمان ومنصور بن زايد في العلا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شهد المخيم الشتوي في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، لقاءً أخوياً جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات.

اللقاء الذي جرى وسط أجواء ودية يعكس قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات، والتي لطالما مثلت نموذجاً يُحتذى به في التعاون الخليجي.

بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، شارك صورة اللقاء عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث أظهرت الصورة أجواءً مريحة وودية بين الجانبين.

— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) https://twitter.com/Badermasaker/status/1871621312483135786?ref_src=twsrc%5Etfw

هذه الصورة سرعان ما لقيت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين رأوا فيها دليلاً على عمق العلاقات الخليجية وروح التعاون التي تسود بين قادة المنطقة.

لقاءات متواصلة في العلا

اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المهمة التي شهدها المخيم الشتوي في العلا مؤخراً.

وكان ولي العهد قد استضاف قبل أيام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نفس الموقع. اللقاء تركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد، إلى جانب بحث تطورات المنطقة والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

المخيم الشتوي: منصة للقاءات الأخوية

تحوّل المخيم الشتوي في العلا إلى منصة فريدة من نوعها لعقد اللقاءات الرفيعة المستوى، حيث يوفر أجواءً مميزة تتيح مناقشة القضايا الإقليمية والدولية بعيداً عن البروتوكولات الرسمية.

هذا النهج يعكس رؤية المملكة العربية السعودية التي تسعى لتعزيز التواصل الخليجي والعربي من خلال قنوات متعددة وشخصية.

السعودية والإمارات: شراكة استراتيجية

لطالما شكلت العلاقات السعودية الإماراتية نموذجاً للشراكة الاستراتيجية في المنطقة.

ويرتكز هذا التعاون على قاعدة متينة من المصالح المشتركة، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، فضلاً عن التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية.

اللقاء الأخير في العلا جاء ليعزز هذا التعاون ويؤكد على استمرار الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.