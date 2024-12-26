شكرا لقرائتكم خبر عن طبلة الست تحتفل بالكريسماس فى مدينة الشيخ زايد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

تقيم فرقة "طبلة الست" حفلة احتفالاً بالكريسماس بروح الفلكلور المصرى، وذلك يوم الجمعة المقبل بمدينة الشيخ زايد، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث ستقدم ليلة ممزوجة بين أصالة المزيكا المصرية وبهجة الاحتفالات الشتوية من خلال باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وفرقة طبلة الست هى إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة لكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.



وقد حدثت تطورات كثيرة فى الفرقة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الفرقة 12 مغنية، أما ورشة "طبلة الست" فقد بلغ العدد فيها 40 مشاركة لتعلم الإيقاع، وشاركوا فى مهرجان الطبول والسقيا والأوبرا.