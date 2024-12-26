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شكرا لقرائتكم خبر عن أعمارهم بين أربعة و21 يومًا.. وفاة 3 رضّع بسبب البرد في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ثلاثة رضع، صباح اليوم الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.
ضحايا من الأطفالونقلت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "أعمار الشهداء الثلاثة من الأطفال حديثي الولادة تتراوح بين أربعة و21 يومًا".
وأشارت إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.