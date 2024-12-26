شكرا لقرائتكم خبر عن أعمارهم بين أربعة و21 يومًا.. وفاة 3 رضّع بسبب البرد في غزة والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا من الأطفال

قصف مستمر للاحتلال

الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ثلاثة رضع، صباح اليوم الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في قطاع غزة.ونقلت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "أعمار الشهداء الثلاثة من الأطفال حديثي الولادة تتراوح بين أربعة و21 يومًا".وأشارت إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.ووفق الوكالة، "تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ447 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان".