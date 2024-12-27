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اليابان.. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جنوب شرق جزيرة هونشو

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(د ب أ - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت شدته 7ر5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو، في الساعة 2102 بتوقيت جرينيتش يوم الخميس، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد).
وجرى تحديد مركز الزلزال، الذي كان على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند خط عرض 52ر30 درجة شمالا وخط طول 22ر142 درجة شرقا.
زلزال في اليابان - مشاع إبداعي

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية.
زلزال - أرشيفية
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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