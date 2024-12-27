شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جنوب شرق جزيرة هونشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت شدته 7ر5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو، في الساعة 2102 بتوقيت جرينيتش يوم الخميس، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد).وجرى تحديد مركز الزلزال، الذي كان على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند خط عرض 52ر30 درجة شمالا وخط طول 22ر142 درجة شرقا.ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية.