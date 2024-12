شكرا لقرائتكم خبر عن مقاضاة جاستن بالدونى من قبل وكيلته السابقة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الوكيلة السابقة للممثل والمخرج جاستن بالدوني دعوى قضائية ضده وضد شركته Wayfarer Studios وفريق الدعاية الحالي الخاص به بسبب مخالفة العقد وحملة التشهير التي بدأت ضد نجمة فيلم It Ends With Us بليك ليفلي.

اتهمت ستيف جونز، مالكة شركة العلاقات العامة Jonesworks، بالدوني بمخالفة العقد الذي كان يدفع لها بموجبه 25 ألف دولار شهريًا، ولم يدفع بالدوني للشركة منذ أغسطس الماضى، وغادر بعد بضعة أشهر من عقد مدته عام، بعد أن غادرت مديرة الدعاية الخاصة به في Jonesworks، جينيفر آبل، لبدء شركة علاقات عامة خاصة بها.

كما رفعت جونز دعوى قضائية ضد آبل ومديرة الدعاية ميليسا ناثان، وهي خبيرة في العلاقات العامة في الأزمات والتي وظفها بالدوني بعد أن رفعت ليفلي دعوى قضائية ضده، حيث تعمل ناثان في The Agency Group، المملوكة لشركة Scooter Braun's HYBE America.

في الدعوى، تزعم جونز أن آبل وناثان "تآمرا سراً لعدة أشهر لمهاجمة جونز وشركة Joneswork علناً وبشكل خاص، لمخالفة عقود متعددة والتحريض على سرقة العملاء".