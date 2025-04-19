شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: تجويع غزة لا يحقق لإسرائيل أيًا من أهداف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية فى افتتاحيتها إن المعاناة والوفيات الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة "لا تُحقق أيا من أهداف الحرب، ولن تُفضى إلى إطلاق سراح الرهائن "الأسرى" أو سقوط حماس".

وطالبت الصحيفة إسرائيل بالسماح فورا بتدفق المساعدات إلى القطاع، مضيفة أنه على جميع دول العالم الضغط على إسرائيل بكل السبل الممكنة لإجبارها على ذلك.