شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يرتفع إلى 3740 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الخميس، 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الخميس، 3918 جنيها للبيع، و3897.25 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الخميس، إلى: 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الخميس،3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الخميس، 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الخميس،2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، في مصر، 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.