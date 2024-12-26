شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 38 شخصًا.. أذربيجان تعلن الحداد على ضحايا تحطم الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

تعليق الطيران حتى اكتمال التحقيق

الدمام - شريف احمد - أعلنت أذربيجان الحداد الوطني اليوم الخميس، وسط تحقيقات جارية لتحديد ملابسات حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية بعد إقلاعها من العاصمة باكو في كازاخستان، ومقتل 38 شخصًا كانوا على متنها.ونقلت وكالة الأنباء الكازاخية "تنجرينيوز" عن وسائل إعلام محلية، أنه جرى تنكيس الأعلام في أذربيجان، وتأجيل الفعاليات الثقافية التي كانت مقررة اليوم الخميس في المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية.ولم يتأكد بعد سبب تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية رغم طرح عدة نظريات.وبحسب بيان مشترك صدر عن الخطوط الجوية الأذربيجانية ووزارة الطوارئ في أذربيجان على منصة "إكس"، يجري حاليا إعادة نقل جثث الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم إلى أذربيجان.

قررت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق رحلاتها إلى مدينتين في جنوب روسيا، بعد تحويل مسار طائرة ركاب متجهة إلى هذا الاتجاه عبر بحر قزوين وتحطمها بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، ما أسفر عن مقتل العشرات.



وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة في بيان يوم الأربعاء، إن الطائرة من طراز "إمبراير إس إيه 190" كانت تقل 62 راكبًا و5 من أفراد الطاقم في رحلة من باكو عاصمة أذربيجان إلى مدينة جروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، عندما غيرت مسارها للهبوط اضطراريًا في كازاخستان.

وأسفر حادث التحطم عن مقتل 38 شخصًا وإنقاذ 29 آخرين.



تحديد سبب الحادث

قالت الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الطائرة سقطت على بعد نحو 3 كيلومترات (9ر1 ميل) من مدينة أكتاو.

وأشارت السلطات في أذربيجان وكازاخستان إلى أن تحقيقًا يجري، ومن المبكر للغاية تحديد سبب الحادث.



وجرى تحويل الرحلة في البداية إلى محج قلعة على ساحل بحر قزوين الروسي بسبب الضباب، ثم إلى أكتاو، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

المملكة تعزي أذربيجان

أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لذوي المتوفين ولجمهورية أذربيجان حكومةً وشعباً إثر حادث تحطم طائرة أذربيجانية في مدينة أكتاو غرب كازاخستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وتحطّمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان الأربعاء، بينما كانت في رحلة من باكو إلى غروزني عاصمة الشيشان وعلى متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات.