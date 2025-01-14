تعاون استراتيجي بين رالي داكار السعودية 2025 وكاتريون

الرياص - اسماء السيد - بيشة (المملكة العربية السعودية): يواصل رالي داكار السعودية 2025 منافساته الممتدة منذ الثالث من يناير، بمشاركة واسعة من رياضيين من مختلف أنحاء العالم. الحدث الذي يستمر حتى السابع عشر من يناير، يعد محطة بارزة ضمن أجندة رياضة المحركات، حيث يمتد السباق هذا العام لمسافة إجمالية تبلغ 7737 كيلومترًا، منها 5129 كيلومترًا مراحل خاصة.

الرالي انطلق من بيشة، ويشمل مساره مناطق متنوعة مثل العلا، حائل، والربع الخالي، حيث تواجه الفرق تحديات بيئية وجغرافية متنوعة تعكس طبيعة المملكة.



كاتريون تقدم الدعم اللوجستي

بموجب اتفاقية شراكة مع رالي داكار، تتولى شركة كاتريون مهمة توفير خدمات التموين والضيافة لأكثر من 3000 مشارك. الشركة تعمل على تقديم 9000 وجبة يوميًا من خلال بنية تحتية مخصصة للحدث، تشمل 6 مطابخ متنقلة و34 شاحنة دعم و5 شاحنات طعام متنقلة، إضافة إلى فريق يضم 165 محترفًا.

الشركة تستند إلى خبرتها الطويلة في التعامل مع الفعاليات الكبرى، وتوفر للمشاركين خدمات ضيافة تضمن استمرارية الأداء في بيئات العمل الصعبة التي يفرضها مسار السباق.

مشاركة دولية ومحلية

هذا العام، يشارك في السباق 800 رياضي يمثلون 70 جنسية، باستخدام 439 مركبة موزعة على فئات متعددة، منها 95 مركبة ضمن فئة "داكار كلاسيك"، و5 مركبات في فئة "مستقبل داكار – المهمة 1000"، التي تسلط الضوء على الابتكارات الحديثة في مجال رياضة المحركات.

سباق تحتضنه مناطق المملكة

المشاركون يتنقلون حاليًا بين عدة مناطق في المملكة، حيث انطلقوا من بيشة ومروا بمناطق مثل الحناكية، الرياض، والدوادمي، وصولًا إلى المناطق الصحراوية في شبيطة داخل الربع الخالي. هذا التنوع يضفي بعدًا فريدًا على السباق، حيث تواجه الفرق مسارات مختلفة من الناحية الجغرافية والمناخية.



تُعرف شركة كاتريون بعملها في مجال التموين والضيافة منذ تأسيسها عام 1981. أعادت الشركة إطلاق هويتها الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بهدف توسيع نطاق عملها ليشمل مشاريع كبرى في مختلف القطاعات.

