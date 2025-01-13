أوضحت السفارة السعودية في لبنان، انه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا بعنوان السعودية ترفع تحذير مواطنيها من السفر الى لبنان، واكدت ان "الخبر قديم ويعود لتاريخ 13 شباط عام 2019 ونشرته آنذاك شبكة (سكاي نيوز عربية)".

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية: الخبر المتداول عن رفع تحذير السفر الى لبنان قديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.