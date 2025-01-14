شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 إسرائيليا خلال فرارهم للملاجئ هربا من صاروخ يمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر متحدث جيش الاحتلال، بأن صفارات الإنذار تدوي في عدد من المناطق وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، كما أفادت نجمة داود الحمراء عقب انطلاق صفارات الإنذار في المركز أن "الطواقم توجهت لتفتيش المكان حيث ورد بلاغ".

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تجري عمليات مسح من أجل تحديد مكان الحادث، وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في جميع أنحاء البلاد بسبب إطلاق صاروخ من اليمن، وما زالت التفاصيل قيد التحقيق.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة 11 خلال توجههم للملاجئ هربا من الصاروخ اليمنى.