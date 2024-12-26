شكرا لقرائتكم خبر عن سكني.. متطلبات وخطوات تنفيذ خدمة فرز الوحدات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

خدمة فرز الوحدات العقارية

متطلبات خدمة فرز الوحدات العقارية

خطوات تنفيذ خدمة فرز الوحدات العقارية

الدخول للخدمة في منصة سكني

النقر على رابط للتوجه إلى تقديم الطلب في منصة فرز المالك

يقدم المكتب الهندسي عرض سعر ومن ثم قبوله من قبل المالك

سداد المقابل المالي للخدمة

تدقيق ومعالجة طلب الفرز

سداد رسوم الطلب وإقرار المكتب باستلام مستحقاته

صدور محاضر الفرز وإرسالها إلكترونيًا لكتابة العدل

إصدار صكوك الملكية

مستفيدو برنامج سكني

الدمام - شريف احمد - توفر منصة "سكني" العديد من الخدمات الخاصة بالمستفيدين، وإيضاح خطواتها لإمكانية تنفيذها بسهولة، ومن بينها خدمة فرز الوحدات العقارية، وهي خدمة تُمكن مالك العقار أو المطور العقاري الحصول على أفضل عرض سعر مناسب، من التعاقد مع المكاتب الهندسية.ويمكن اختيار المكتب الهندسي مباشرة لرفع العقار مساحيًا وتقديم طلب الفرز بشكل إلكتروني، وبعد التدقيق والمعالجة يصدر محاضر الفرز، وإرسالها لوزارة العدل إلكترونيًا لإصدار الصكوك.​وهناك مميزات عديدة لهذه الخدمة، وتشمل، سرعة وسهولة اختيار مالك العقار أو المطور العقاري للمكتب الهندسي لرفع العقار مساحيًا، بالإضافة إلى تنظيم الحالة التعاقدية بين مالك العقار أو المطور العقاري مع المكاتب الهندسية.يضاف إلى ذلك، زيادة التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، فضلا عن اكتمال أتمتة تقديم إجراءات طلبات الفرز، وتحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة.وبخصوص متطلبات خدمة، تشمل صك إلكتروني، ورخصة بناء، وعداد كهرباء منفصل لكل وحدة وعداد الأجزاء المشتركة، فيما تستهدف الخدمة، ملاك العقار، والمطورين، والمكاتب الهندسية.أما عن الـرسـوم، فيقدم برنامج فرز الوحدات العقارية هذه الخدمة مجانًا لمالك العقار، ورسوم إصدار محضر الفرز ريال/متر مربع.كان أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و11 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني لشهر ديسمبر 2024.وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي دعم شهر ديسمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.