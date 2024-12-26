شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الشيكولاتة ترتفع عالمياً حتى 50% وسط ضعف محاصيل الكاكاو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت فواتير التسوق لشراء متطلبات المنازل اليومية خلال الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي جلب بعض الراحة للمستهلكين في أنحاء عدة من العالم خاصة أمريكا وأوروبا مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث يساعد انخفاض التضخم الغذائي في العديد من البلدان في تخفيف الضغوط على الميزانيات وذلك باستثناء منتجات عدة منها الشوكولاتة، وفق ما أوردت شبكة دي دبليو. ارتفاع أسعار الشوكولاته مع اندفاع المستهلكين لتخزين السلع استعداداً للعطلات في ألمانيا والدول الغربية، أفادت التقارير بارتفاع أسعار الشوكولاته بما يقرب من 50% زيادة على ثمنها السابق في بعض الأنواع.

اقرأ أيضاً: كبار مصنعي الشوكولاتة يقللون إنتاجهم بسبب ارتفاع أسعار الكاكاو

وحتى قبل بدء التسوق لعيد الميلاد، حذرت جمعية المستهلكين البريطانية من أن أسعار بعض ألواح الشوكولاتة وصناديق الهدايا الفاخرة من الشوكولاتة تضاعفت تقريباً في مختلف أنحاء بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، قال أحد منتجي الشوكولاتة الفرنسيين لصحيفة " أويست فرانس" مؤخرا إنهم يدفعون الآن ما يصل إلى 12 ألف يورو (12700 دولار) لكل طن من الكاكاو - المكون الرئيسي في الشوكولاتة - مقارنة بـ 3 آلاف يورو قبل عام. ضعف محصول الكاكاو يعود ارتفاع أسعار الشوكولاتة بشكل كبير بسبب ضعف محصول الكاكاو ونقص الأسمدة الذي يهدد بإلحاق الضرر بالمبيعات وسط معاناة للمزارعين في أفريقيا الذين لا تدر محاصيلهم سوى القليل من الأرباح.

ويبدو أن العالم أصبح في قبضة موجة كبرى من التضخم المالي ووفقاً لبعض تجار السلع الأساسية فإن الأمر سوف يزداد سوءاً.

اقرأ أيضاً: من الذهب إلى القمح.. هذه هي أكبر السلع الرابحة والخاسرة في 2024

وتكمن المشكلة في النقص الكبير في الكاكاو بعد الحصاد الكارثي في غرب أفريقيا بسبب فيروس تضخم براعم الكاكاو والذي ينتشر من شجرة إلى أخرى ويمكن أن يتسبب في انخفاض بنسبة 50% في غلة المحاصيل في غضون عامين فقط.

يعد موسم الأمطار الأكثر من المعتاد نتيجة لظاهرة النينيو المناخية ونقص الأسمدة والذي تفاقم بسبب تدخل روسيا بأوكرانيا والذي أدى إلى تعطل الصادرات عبر البحر الأسود من بين عوامل أخرى مساهمة هي ما أدت إلى الوضع الحالي. العقود الآجلة للكاكاو تم تداول العقود الآجلة للكاكاو في بورصة لندن إنتركونتيننتال عند 8363 جنيهًا إسترلينيًا (10671 دولارًا أمريكيًا و 10136 يورو) للطن المتري وهو ما يمثل زيادة في السعر بمقدار خمسة أضعاف عن ديسمبر 2022 ونحو ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وقال ستيف ووتريدج، رئيس أبحاث السلع في شركة "تروبيكال ريسيرش سيرفيسز" في لندن: "يعود الارتفاع الأخير بسبب المخاوف من أن لا تحقق المحاصيل في ساحل العاج وغانا المطلوب وتأتي بأداء أقل من التوقعات مما يقلل من فائض الإنتاج المحتمل في 2024/2025".

فيروس شجرة الكاكاو "كارثة" للمزارعين

ووصف واتريدج فيروس "سي سي إس في" بأنه "كارثة"، مضيفا أن "القليل فقط هو ما يتم السيطرة عليه في ساحل العاج وغانا وبالتالي فإن الوضع سوف يزداد سوءا في المستقبل".

ويرى ميشيل نارديلا مدير قسم الاقتصاد والإحصاء في المنظمة الدولية للكاكاو، أنه من الضروري الآن تكثيف برامج الاستدامة بين المنتجين في أفريقيا لتحسين الممارسات الزراعية.

أضاف نارديلا :"إن المزارعين الصغار لا يدركون بالضرورة تأثير سي سي إس في على المحاصيل وقد لا يعرفون الممارسات التي يجب اتباعها لاحتوائه، فقد يترددون في اقتلاعها [أشجار الكاكاو] ببساطة لأن الكاكاو هو مصدر دخلهم الوحيد".

وفي مقال كتبه مؤخرا في صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية حذر "بيير أندوراند" مؤسس ومدير الاستثمار في شركة "أندوراند كابيتال مانجمنت" من "عجز هيكلي في العرض والطلب لحبوب الكاكاو على مدى عدة سنوات ومن أن أسعارا أعلى في الطريق". إنتاج الكاكاو العالمي وقال أندوراند إن إنتاج الكاكاو العالمي انخفض بالفعل بنسبة 13% في موسم 2023-2024، مشيرا إلى أن مخزونات أوروبا والولايات المتحدة من الكاكاو بلغت 25% من مستواها في ديسمبر 2023 وهو أدنى مستوى على الإطلاق.