شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى: المطرب اللي بيعرف يلعب الايقاع من بدايته بيكون فنان ناجح والان مع تفاصيل الخبر

قال المطرب وائل الفشنى، إن عائلته ممتدة من سوهاج حتى الإسكندرية وبدايته في عالم الغناء منذ طفولته وكان جده الشيخ أحمد يتبناه، قائلا: "جدي حاول يحفظني القرآن وكان نفسي احفظ ولكن كان اللعب والايقاع والمزيكا في طفولتي يشغلني".

وأضاف وائل الفشني، خلال لقاء من بودكاست "كلام في الفن"، مع الكاتب محمد العسيري، على قناة الوثائقية "أن اللي حببني في الايقاع عائلتنا وأخذت كورسات في الايقاع وجيت في القاهرة عندي خبرة جدا ودرست حر وكنت موجود في معهد الموسيقى العربية تواجد رسمي، وتصاحبت على جيلي رامي صبري وأحمد سعد وحمادة الحلو وغيرهم".

وأوضح وائل الفشني، أن الفنان الذي يستطيع لعب الايقاع من بدايته بيكون فنان ناجح، قائلا: "اللي يعرف يلعب ايقاع من بدايته بيبقى مطرب كويس والمزيكا أصلا 50% ايقاع و50% نغم".

