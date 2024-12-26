سليم عون خلال لقائه القطان: انتخابات الرئاسة ستظهر إن كنا سننجح ونكون منتصرين كرمى لكل التضحيات

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" سليم عون خلال لقائه رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان معايدًا، على أن "موضوع انتخابات الرئاسة هو الاستحقاق الاول الذي يظهر من خلاله إن كنا سننجح ونكون منتصرين، كرمى لكل التضحيات التي بذلت وحتى لا تذهب سدى".

جاء ذلك خلال جولة للقطان على رئيس وفد من الجمعية على الفاعليات السياسية والروحية في مدينة زحلة للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.

وقال عون خلال اللقاء مع القطان، "كنا نتمنى أن لا يكون في هذا العيد غصة لجهة التضحيات الكبيرة التي دفعناها خلال هذه السنة، لكن نحن لأننا مؤمنون بحقنا نقول حتى لو كانت قاسية هذه التضحيات نبقى ناظرين إلى الامام، لأنها في النهاية هي محطة من المحطات وليس بالضرورة أن تكون نهاية المطاف، لذا نتأمل أن نستثمرها للخير ولا نجعلها تحبطنا".

وأوضح عون أنه "إذا ذهبنا باتجاه الخلافات والنزاعات وأضعنا الهدف الأساسي والحق الأساسي يكون حينها انكسار، وهذا الامر بيدنا وأول محطة هو انتخابات الرئاسة، فإذا عرفنا كيف نقوم بمصلحتنا كلبنانيين وما هو الأفضل اليوم من أجل ان نمتن وحدتنا وموقفنا ونواجه كل الاطماع الظاهرة والجلية، يكون هذا انتصار".

وأشار عون إلى "أننا نسمع مؤخرا من مسؤولين أن انتظروا خلال هذا الاسبوع بين العيدين بأن كلمة السر ستصل وكثر من يجهزون أنفسهم لينفذوا كلمة السر، مع أن المعنيين الذين ينتظرون منهم كلمة السر يقولون الكرة بملعبكم"، وتابع "اليوم السيادي كل الامور تقف عند حدود كرامته وحريته واستقلاله. نقول للخارج مهما كان كبيرا وقويا أنه يمكنه استخدام تلك القوة لكن نحن لدينا قوة الحق وقوة إرادتنا ولا يمكن لأحد أن يتخطاها بسهولة".

بدوره، قال القطان "نحن نتمنى على النواب بأن ينتخبوا رئيساً فيه مواصفات أبرزها أن يَحفظ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، وإن شاء الله العام المقبل نلتقي ويكون لبنان أفضل إقتصادياً واجتماعياً ومواجهاً لكل التحديات".

ثم انتقل وفد جمعية قولنا والعمل إلى مطرانية زحلة المارونية فالتقى راعي أبرشية زحلة للموارنة المطران جوزف معوض وقدم له التهنئة بالعيد.

كذلك كانت زيارة لرئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، بعدها تهنئة بالعيد لمتروبوليت زحلة وبعلبك للروم الأرثوذكس وتوابعهما المطران أنطونيوس الصوري.

ثم ختم القطان جولته بزيارة معايدة لراعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر.