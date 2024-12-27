حوالى 70 مفقودا بينهم 25 ماليا في غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب

أعلنت الحكومة المالية أنّ قاربا على متنه مهاجرون غير نظاميين كان في طريقه إلى إسبانيا حين غرق في 19 كانون الأول الجاري قبالة السواحل المغربية مما أسفر عن فقدان حوالي 70 شخصا، من بينهم 25 ماليا، ونجاة 11 شخصا.

وذكرت الحكومة المالية في بيان إنّ "عدد ركاب القارب الذي كان متّجها إلى إسبانيا كان 80 شخصا، وقد تمّ للأسف تحديد هويات 25 شابا ماليا في عداد الضحايا"، مشيرة إلى أنّ 11 شخصا تمّ إنقاذهم.