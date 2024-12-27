أمين عام الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق

ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتصعيد بين إسرائيل واليمن، وقال إن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ على البحر الأحمر ومحطات كهرباء تثير القلق. موضحا بان أحد أفراد طاقم خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني أصيب عندما تعرض مطار صنعاء للقصف.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في إفادة صحفية، أن "الضربات الجوية الإسرائيلية اليوم على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص"، وعبر عن مخاوفه من احتمالات حدوث مزيد من التصعيد بالمنطقة.

وشدد على ان التصعيد لا يزال يقوض جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي. ودعا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.