مصلحة الارصاد حذرت من غزارة الأمطار يوم غد الجمعة وتشكل السيول وسوء الرؤية في المناطق الجبلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية بان يؤثر منخفض جوي متمركز فوق قبرص مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حيث يحمل معه أمطار غزيرة أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات حتى ظهر يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي اّخر مركزه شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة فيلامس تساقط الثلوج ال ١٠٠٠ متر ليل الاثنين ويستمر تأثيره حتى مساء الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

وحذرت من غزارة الأمطار يوم غد الجمعة ، تشكل السيول على بعض الطرقات ، تساقط حبات البرد وسوء الرؤية في المناطق الجبلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال٤ درجات، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية، احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات ، تنشط الرياح و تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٧٠كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٤٠٠متر وتلامس خلال الليل ال ١٣٠٠ متر.

السبت: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتصل سرعتها الى ٦٥كم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق وتلامس ليلاً ال ١٢٠٠ متر.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق وتلامس ال ١٠٠٠ متر خلال الليل.