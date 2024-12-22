في "خليجي 26".. "اليمني" يطلب الرقص مع "الأسود"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: حينما تشير عقارب الساعة إلى 05:25 دقيقة مساء اليوم الأحد تبدأ مباراة منتخب العراق مع منتخب اليمن، وحينما تحل الساعة 08:30 دقيقة سيكون أبناء الخليج على موعد مع اللقاء المرتقب بين الأخضر السعودي والأحمر البحريني، وذلك ضمن منافسات بطولة "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت.

يأمل منتخب اليمن في تحقيق الانتصار الأول له تاريخيا أمام منافسه العراقي، عندما يلتقيان مساء اليوم (الأحد)، على ملعب جابر المبارك، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 26، على الرغم من الفروق الكبيرة نظرياً وتاريخيا وكذلك مهارياً وتكتيكياً بين المنتخبين، إلا أن السعي للفوز يظل حقاً مشروعاً للمنتخب اليمني، ومن حق المنتخب اليمني أن يطلب الرقص مع أسود الرافدين.

وخلال 12 مباراة بين اليمن والعراق في مختلف البطولات، حقق أسود الرافدين 9 انتصارات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل،دون أن يسجل المنتخب اليمني أي فوز، كما أحرز لاعبو العراق 29 هدفًا مقابل 4 فقط للاعبي اليمن.

وتلقى المنتخب اليمني خسائر بنتائج كبيرة أمام نظيره العراقي، إذ انهزم من قبل بنتيجة 1ـ6، ضمن تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات المونديال 1994، وسجل للعراق حينها ليث حسين، وأحمد راضي، وسعد قيس، ومهدي كاظم، وهدفين لعلاء كاظم، وفقاً لموقع "الرياضية".

ولم تكن هذه النتيجة الكبيرة هي الوحيدة في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ فاز منتخب العراق بخماسية نظيفة في آخر مباراة بينهما، ضمن منافسات كأس الخليج العربي عام الماضي.

وتفوق المنتخب العراقي في تلك المباراة بخماسية سجلها مصطفى ناظم، وحسين علي، وأمجد عطوان، إضافة إلى هدفين من أيمن حسين مهاجم الفريق، فيما لم يسجل المنتخب اليمني أي هدف حينها.

الأخضر السعودي والأحمر البحريني

يستهل المنتخب السعودي (المرشح الأبرز للقب الخليجي)، مشواره في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" بمواجهة نظيره البحريني، في المباراة التي ستجمعهما على استاد جابر الأحمد الدولي الليلة (الأحد)، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة.

ولم يتوج منتخب السعودية، بلقب كأس الخليج منذ نسخة 2003-2004، أي قبل 20 عاماً، بينما كان آخر تتويج لمنتخب البحرين في نسخة عام 2019.

ويأمل السعودي والبحريني في تحقيق بداية جيدة من أجل المنافسة مبكرًا على حصد بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي من خليجي 26، وكذلك تسجيل بصمة معنوية تفيد برغبة كل منهما في المنافسة على اللقب، ودائماً ما تتسم مواجهات البحرين والسعودية بالندية، على الرغم من وجود فوارق لمصلحة الأخضر السعودي، إلا أن المنتخب البحريني يتمتع بالحماس والاندفاع البدني الذي يعوض الكثير من الفوارق.

وسيعول "الأخضر" السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، على جهود وقدرات عدد من نجومه في مقدمتهم سالم الدوسري وفراس البريكان وصالح الشهري ومحمد كنو، وياسر الشهراني، وحسان تمبكتي.

وعلى الجانب الآخر، سيعتمد منتخب البحرين بقيادة مدربه الكرواتي دراجان تالايتش، على كل من إسماعيل عبداللطيف، ومحمد الرميثي، وكميل الأسود.