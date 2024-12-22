صلاح يحقق رقماً قياسياً لم يحدث في تاريخ الدوري الانكليزي قبل الكريسماس!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق فوز ساحق على توتنهام في الجولة 17 للدوري الانكليزي، بنتيجة 6-3، مساء الأحد، وكان نصيب صلاح منها ثنائية، فضلاً عن صناعة ثنائية في نفس المباراة.

وسجل لويس دياز ثنائية، وهدف لكل من سوبوسلاي، وماك أليستر، وأكد الليفر تربعه على القمة برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، فيما يحل تشيلسي ثانياً برصيد 35 نقطة من 17 مباراة.

أرقام صلاح تهز البريميرليغ

بالعودة إلى هداف ليفربول محمد صلاح فقد سجل هدفين وصنع مثلهما في شباك توتنهام مساء الأحد، وقبل نهاية الشوط الأول صنع صلاح، هدف ليفربول الثالث، لزميله دومينيك سوبوسلاي، وفي الشوط الثاني سجل صلاح هدفين، وصنع هدفًا آخر للويس دياز، ليصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

يشار إلى أن صلاح سجل 15 هدفًا، وصنع 11 هدفاً الموسم الحالي في الدوري الانكليزي، ووفقا لشبكة "سكواكا"، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ البريميرليج، يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر، في 4 مواسم متتالية.

وذكرت أيضا أن ليفربول سجل 3 أهداف في الشوط الأول خلال مباراة خارج ملعبه ضد توتنهام، لأول مرة في البريميرليج.

وأفادت الشبكة أيضا بأن صلاح ترك بصماته في آخر 9 مباريات خاضها بالبريميرليج، إما بالصناعة أو التسجيل، ليصبح على مقربة من الوصول لرقمه القياسي (15) مباراة متتالية.

الهداف التاريخي الرابع لليفر

كما أصبح محمد صلاح، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم بـ11 هدفًا، متفوقًا على بوكايو ساكا نجم آرسنال، الذي صنع 10 تمريرات حاسمة.

وفضلاً عن ذلك أصبح صلاح الهداف التاريخي الرابع لنادي ليفر بول، حيث يحتل الصدارة الأسطورة أيان راش ولديه 346 هدفاً، ثم روجر هنت ثانيا بـ285 هدفاً، والثالث غوردون هودسون وفي رصيده 241 هدفاً، ثم صلاح رابعاً بعد أن سجل 229 هدفاً.