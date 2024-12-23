شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على: "كهربا قالي هتسجل هدف النهارده.. وزعلت من نفسي أمام باتشوكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى، سبب خروجه حزينا فى مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس الإنتركونتننتال، وسر احتفاله مع كهربا.

وقال وسام أبو على، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "كنت زعلان من نفسى بعد تبديلى فى مباراة باتشوكا، لأنى كان عندى أفضل من ذلك، وكان نفسى أساعد الفريق فى باقى المباراة".

وأضاف وسام أبو على: "دائما أركز فى التمرين وأتدرب كثيرا على تسديد الكرات الثابتة، واللاعبون يثقون فيّ ويتركون له الكرة، ويساعدونى على تسجيل الأهداف بالتمرير له".

وعن احتفاله مع كهربا، قال وسام: "كهربا يتحدث معى دائما، ويشجعنى على تسجيل الأهداف وكل مباراة يتحدث معى، واليوم قال لى إنى هسجل هدف من ركلة ثابتة وقد كان، لذلك ذهبت للاحتفال معه".