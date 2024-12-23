شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحمد عبد القادر: الأهلى لم يتفاوض مع نجلى للعودة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد القادر والد أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري الحالي والمُعار من صفوف النادي الأهلي عن مصير عودة نجله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن وجود مفاوضات مع النادي القطري لاسترجاع اللاعب وقطع إعارته خلال شهر يناير المقبل.

وقال والد أحمد عبد القادر، في تصريحات لبرنامج استاد المحور: «حتى هذه اللحظة لم يتواصل أي مسؤول من النادي الأهلي مع نجلي لعودته خلال شهر يناير المقبل كما يتردد في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، والأقرب هو استكمال اللاعب لإعارته مع ناديه القطري حتى نهاية الموسم الجاري».

وعن رغبة نجله حال تواصل مسؤولي القلعة الحمراء مع ناديه القطري، أجاب: «أحمد من ناشئي النادي الأهلي وتحت أمر النادي في أي وقت وقرار خروجه للإعارة كان بناء على رؤية فنية من السويسري مارسيل كولر».

وأوضح أن الفريق القطري يرغب في شراء أحمد عبد القادر بصفة نهائية بعد ظهوره الجيد منذ إعارته مع بداية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن القرار الأول والأخير في يد النادي الأهلي.

وأتم والد أحمد عبد القادر: «بكل تأكيد أحمد يتمنى المشاركة رفقة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وحال عدم حدوث أي مستجدات سيعود اللاعب للأهلي بنهاية الموسم الجاري وانتهاء الدوري القطري».