شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية عبر ميناء جدة الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت المديرية العامة للجوازات عبر ميناء جدة الإسلامي، إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية (أرويا) متجهة إلى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وأكدت الجوازات تسخير كافة إمكاناتها لخدمة المسافرين من خلال دعم المنفذ بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات لهم.

