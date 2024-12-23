شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة لـ"الخليج 365": 5 خبراء أجانب مرشحون لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم عن تلقي ترشيحات لخمسة خبراء أجانب لتولي منصب رئيس لجنة الحكام، وذلك في إطار خطة تطوير التحكيم المصري.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن من أبرز الأسماء التي رشحت لتولي هذا المنصب المهم، السويسري ماسيمو بوساكا، والبلجيكي فرانك دبلكير، والإنجليزي مارك كلاتنبرج الذي سبق له إدارة العديد من المباريات المهمة على المستوى الدولي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير مستوى التحكيم المصري، والارتقاء به إلى المستوى الدولي، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها الحكام المصريون في الفترة الأخيرة.

ويعتبر اختيار رئيس جديد للجنة الحكام خطوة حاسمة في تطوير التحكيم المصري، حيث سيكون على الشخص الذي سيتم اختياره مهمة صعبة تتمثل في تطوير مستوى الحكام، وتطبيق أحدث القواعد التحكيمية، وتحسين أداء الحكام في المباريات.

يتمتع ماسيمو بوساكا يتمتع بخبرة واسعة في مجال التحكيم، وشغل مناصب قيادية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما أن فرانك دبلكير هو الآخر يعتبر من الخبراء البارزين في مجال التحكيم، وله سجل حافل بالإنجازات، أما مارك كلاتنبرج فهو حكم إنجليزي سابق، يتمتع بشهرة واسعة على المستوى الدولي، وسبق له إدارة التحكيم المصري قبل فترة وجيزة.

ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة العديد من التطورات في مجال التحكيم المصري، مع تولي الخبير الأجنبي الجديد مهام عمله، حيث يتطلع الجميع إلى أن يساهم هذا التغيير الإيجابي في تطوير مستوى كرة القدم المصرية بشكل عام.