شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نيويورك تحقق في وفاة امرأة عثر عليها محترقة في عربة مترو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم شرطة مدينة نيويورك، اليوم الأحد، بالبحث عن شخص تعتقد أنه على صلة بوفاة امرأة، صباح اليوم، كانت نائمة في قطار مترو متوقف قبل أن يتم إشعال النار فيها عمدا.

وقالت الشرطة إن شخصًا مجهول الهوية اقترب من المرأة وأضرم فيها النار، ثم غادر عربة المترو حوالي الساعة 30:7 صباحًا بالتوقيت المحلي. دورية روتينية

قال المحقق أوستن جليكمان إن رجال شرطة كانوا يقومون بدورية روتينية في محطة مترو أنفاق كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو اكتشفوا منذ وقت قريب المرأة مجهولة الهوية تشتعل فيها النيران في منتصف القطار، بعد أن اشتموا رائحة الدخان ولاحظوا بعض الجلبة على الرصيف.

وأضاف أنه بعد إخماد الحريق، أعلن رجال الإسعاف وفاة المرأة المجهولة في مكان الحادث، ولم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن. ومازال التحقيق مستمرًا.