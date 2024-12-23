شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن توقعات طقس الإثنين على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

حالة البحر الأحمر

ضباب الصباح الباكر

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين على مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.ولفت على موقعه الرسمي، إلى أن الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل تلك المناطق، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.كما لم يستبعد مركز الأرصاد، تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يبقي الطقس باردًا على أجزاء من شمال ووسط المملكة.وبخصوص حالة البحر الأحمر، لفت إلى أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي.وشمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.بينما حالة موج البحر، من خفيف إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبيأما الخليج العربي، فالرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة موج البحر من خفيف إلى متوسط.وفي وقت سابق كان نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.وبدأت الحالة مساء أمس الأحد، وتستمر حتى الساعة 8 صباح الاثنين، وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.



وينتشر الضباب في مكة المكرمة وكذلك عسير، بأماكن، المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.



وفي جازان ينتشر الضباب كذلك في أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.