السفارة السعودية في أفغانستان أعلنت استئناف عملها

أعلنت سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل، عن استئناف عمل بعثتها الديبلوماسية بعد أكثر من ثلاث سنوات على سحب ديبلوماسييها بعد وصول حركة طالبان للحكم والأوضاع التي شهدتها البلاد.

وقالت السفارة في بيان إن القرار يأتي "انطلاقا من حرص حكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات للشعب الأفغاني الشقيق".

ولم ترد الخارجية السعودية على الفور على اسئلة وكالة فرانس برس بخصوص مستوى التمثيل السعودي في كابل.

وكانت السعودية أعلنت في 15 آب 2021 سحب دبلوماسييها من كابل بسبب "الأوضاع غير المستقرة" التي رافقت سيطرة حركة طالبان على الحكم.

ولم تعترف أغلب الدول رسميا بحكومة طالبان منذ عودتها إلى الحكم عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان في آب 2021، لكنها تنظر إليها باعتبارها السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع.