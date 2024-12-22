شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.

وشملت محافظتي صبيا، وضمد، وعددًا من الراكز والقرى التابعة لها. المركز الوطني للأرصاد سبق وأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران.

