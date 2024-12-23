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إنجاز علمي مميز لباحثة سعودية في جامعة اكستر .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - نجحت الباحثة رغد طارق باصقر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في تقديم بإنجاز علمي مميز بجامعة اكستر البريطانية.

وقدمت رغد مشروع ماجستير لعام 2024 عن بحثها في تطوير تقنيات التشخيص المبكر لسرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحصدت الباحثة علي جائزة أفضل ماجستير لعام 2024، كما كُرمت من قبل عميد كلية البيئة والعلوم والاقتصاد بجامعة اكستر كواحدة من الطلاب الأكثر تفوقاً في الأداء الأكاديمي ضمن برنامج علوم البيانات التطبيقية والإحصاء .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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