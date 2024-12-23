شكرا لمتابعة خبر عن إنجاز علمي مميز لباحثة سعودية في جامعة اكستر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الباحثة رغد طارق باصقر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في تقديم بإنجاز علمي مميز بجامعة اكستر البريطانية.

وقدمت رغد مشروع ماجستير لعام 2024 عن بحثها في تطوير تقنيات التشخيص المبكر لسرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحصدت الباحثة علي جائزة أفضل ماجستير لعام 2024، كما كُرمت من قبل عميد كلية البيئة والعلوم والاقتصاد بجامعة اكستر كواحدة من الطلاب الأكثر تفوقاً في الأداء الأكاديمي ضمن برنامج علوم البيانات التطبيقية والإحصاء .