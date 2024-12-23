شكرا لمتابعة خبر عن 20 ألف ريال غرامة لمخالفي أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، ونظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وأبانت الإدارة أن بالمخالفات تشمل غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من ينقل التسجيلات أو ينشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، وغرامة مقدارها 500 ريال، عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية.

ولفتت إلى أنه يتم فرض غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام، وغرامة مقدارها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

وحددت غرامة مقدارها 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.

وفرضت اللائحة غرامة مقدارها 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها، مضيفة أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.